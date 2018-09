2. Liga : MSV Duisburg holt mit 2:2 ersten Punkt bei Union Berlin

Der MSV Duisburg hat seine Misere in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst gestoppt und den Sprung des 1. FC Union Berlin an die Tabellenspitze verhindert.

von dpa

14. September 2018, 20:36 Uhr

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie kam der Revierclub in einer packenden Schlussphase am Freitagabend zu einen 2:2 (0:1) bei den Köpenickern. Die Union-Führung durch Akaki Gogia (44. Minute) drehten zunächst Cauly Oliveira Souza (77.) und Richard Sukuta Pasu (83.). Unions Verteidiger Florian Hübner (90.+1) sorgte noch für den Ausgleich.

Trotz des Punkts bleib das Gäste-Team des unter Druck stehenden Trainers Ilija Gruew zwar Letzter, vermied aber einen Negativrekord: Der MSV wäre die erste Mannschaft der Zweitliga-Geschichte gewesen, das nach fünf Spielen punkt- und torlos ist.

Nach Ballverlust des MSV leitete Felix Kroos kurz vor der Pause den Konter ein, Gogia überwand den früheren Union-Keeper Daniel Mesenhöler ins kurze Eck. Vor dem 1:1 zeigte Berlins Torwart Rafal Gikiewicz eine Unsicherheit, der eingewechselte Sukuta Pasu schockte das Heimteam dann endgültig. Doch in der Nachspielzeit verhinderte Hübner zumindest die erste Saison-Niederlage von Union.