Wechsel zum 1. FC Köln : Markus Anfang verlässt Holstein Kiel zum Saisonende

Die Spekulationen um einen Wechsel des 43-Jährigen wurden in den vergangenen Wochen angeheizt. Jetzt ist es offiziell.

von Gerrit Hencke

17. April 2018, 15:11 Uhr

Holstein-Trainer Markus Anfang wechselt zum Saisonende zum 1.FC Köln. Das gab der Verein am Dienstag auf seiner Webseite bekannt. Mit Anfang verlässt auch sein Co-Trainer Tom Cichon den Verein.

„Das, was wir in den letzten knapp zwei Jahren gemeinsam hier in Kiel erlebt haben, ist absolut herausragend. Markus möchte sich nun aber einer neuen Herausforderung stellen“, sagte Geschäftsführer Sport Ralf Becker. „Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir diesen Weg bis zum Saisonende zusammen gehen werden. Aber es war klar, dass wir uns im Hinblick auf die neuen Saison – unabhängig von der Ligazugehörigkeit – mit Veränderungen auseinandersetzen müssen. Das gehört im Fußball dazu und ist auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit“, sagt Becker.

Anfang ist in Köln geboren und aufgewachsen. Für ihn sei es der nächste Schritt. „Für mich ist es etwas Besonderes, in meine Heimat zurück zu kehren und bei einem Traditionsverein wie dem 1. FC Köln als Trainer tätig zu sein. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung.“

Markus Anfang übernahm die „Störche“ im September 2016. Er führte die Kieler in die 2. Bundesliga und erreichte im Dezember 2017 die Herbstmeisterschaft. Vier Spieltage vor Saisonende steht Kiel auf dem Relegationsplatz – sogar der direkte Aufstieg in die Bundesliga ist greifbar. „Die Reise von Holstein Kiel ist aber noch nicht zu Ende, und ich werde in den kommenden Wochen alles tun, um diese Saison bestmöglich abzuschließen. Ich bin sehr dankbar, ein Teil dieser besonderen Geschichte zu sein“, sagte Anfang.