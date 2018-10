Neuer Trainer : Lieberknecht erhält beim MSV Duisburg einen Vertrag bis 2021

Duisburg (dpa) - Trainer Torsten Lieberknecht hat die Arbeit beim sportlich angeschlagenen Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg mit viel Energie und einer langfristigen Perspektive aufgenommen.

von dpa

02. Oktober 2018, 13:45 Uhr

«Es ist alles aufgeladen, der Akku ist voll. Ich habe wahnsinnig Bock auf diesen Club», sagte der 45 Jahre alte Fußball-Lehrer bei seiner Vorstellung auf dem MSV-Trainingsgelände im Stadtteil Meiderich. Sportdirektor Ivica Grlic erklärte, dass der Nachfolger des beurlaubten Ilia Gruev einen für alle drei Profiligen gültigen Vertrag bis 2021 erhalten habe.

Duisburg hatte am Samstag 1:3 gegen Jahn Regenburg verloren. Am Montag gab der Tabellenletzte angesichts von nur zwei Punkten aus den ersten acht Spielen ohne Sieg die Trennung von Gruev bekannt. Lieberknecht arbeitete in den vergangenen zehn Jahren bei Eintracht Braunschweig und führte den deutschen Meister von 1967 auch in die Bundesliga. Nach dem Abstieg in die 3. Liga endete seine Zeit bei den Niedersachsen.

Am Nachmittag sollte Lieberknecht das erste Training beim MSV leiten, am Montag muss er mit Duisburg bei Tabellenführer 1. FC Köln antreten. «Auch da haben wir drei Punkte zu verlieren. Mannschaft und Verein brauchen sofortige Hilfe. Entsprechend werden wir uns darauf vorbereiten», sagte Lieberknecht.