2. Liga : KSC verlängert Vertrag mit Spielmacher Wanitzek

Der abstiegsgefährdete Zweitligist Karlsruher SC kann langfristig mit Spielmacher Marvin Wanitzek planen.

Avatar_shz von dpa

08. Januar 2020, 14:20 Uhr

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Badenern bis zum Sommer 2024. Wanitzek spielte bis zur Winterpause in allen Zweitliga-Partien des Aufsteigers durch.

«Das ist ein sehr starkes Signal von Marvin, sich so zum KSC zu bekennen. Er hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren zu einem unverzichtbaren Spieler für uns entwickelt», sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer laut KSC-Mitteilung. Der Tabellen-15. geht mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg auf dem Abstiegs-Relegationsrang in die zweite Saisonhälfte.