5. Spieltag : Köln verliert Tabellenführung - Fürth nun Erster vor Bochum

Der 1. FC Köln hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga durch eine spektakuläre Niederlage an die SpVgg Greuther Fürth verloren.

von dpa

16. September 2018, 16:02 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang verlor in einem turbulenten Spiel gegen Aufsteiger SC Paderborn mit 3:5 (1:1) und kassierte die erste Saisonpleite. Köln rutschte sogar hinter dem VfL Bochum auf Platz drei ab. Denn die Mannschaft von VfL-Trainer Robin Dutt ließ am 5. Spieltag im Duell der Ex-Bundesligisten dem FC Ingolstadt dank des Dreierpacks von Lukas Hinterseer beim 6:0 (3:0) keine Chance. Fürth hatte bereits am Samstag 4:1 gegen Holstein Kiel gewonnen.

Seine Aufstiegsambitionen unterstrich auch der Hamburger SV. Mann des Tages beim 3:2 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim war Pierre-Michel Lasogga. Der Stürmer schmorte zunächst 45 Minuten auf der Bank, ehe er dem HSV mit einem Hattrick binnen neun Minuten den dritten Saisonsieg bescherte. Am Dienstag kann der HSV mit einem Sieg im Nachholspiel bei Dynamo Dresden sogar auf Platz eins springen.

Simon Terodde (37. und 53.) sowie Jhon Cordoba (84.) erzielten am Sonntag die Tore für Köln, doch Paderborn drehte die Partie durch Treffer von Babacar Gueye (38.), Philipp Klement (66./72./Foulelfmeter), Bernard Tekpetey (89.) und Sven Michel (90.+4). In der hektischen Schlussphase sah Kölns Nationalspieler Jonas Hector die Gelb-Rote Karte.

Einen überragenden Tag erwischten die Bochumer. Bereits nach 20 Minuten führte der Revierclub durch Tore von Hinterseer (4./Foulelfmeter), Robbie Kruse (14.) und Tom Weilandt (19.) mit 3:0, ehe Hinterseer (62./66./Foulelfmeter) mit zwei weiteren Toren und Anthony Losilla (79.) den Endstand besorgten.

In Torlaune ist auch Lasogga beim HSV. Der 26-Jährige erzielte in fünf Pflichtspielen für den Bundesliga-Absteiger schon sieben Tore. «Es ist einfach schön, wenn man als Stürmer so einen Lauf hat und gefühlt immer da steht, wo der Ball runterkommt», sagte Lasogga, der nun seine Jokerrolle los werden will. «Dass die Tore Argumente für die Startelf sind, ist natürlich klar.» HSV-Coach Christian Titz nahm die Worte und Taten zufrieden zur Kenntnis. «Er darf auch sauer sein, wenn er auf der Bank sitzt. Aber es ist umso besser, wenn er das in Leistung ummünzt.»

Wie Fürth ist auch Union Berlin noch unbesiegt. Allerdings mussten sich die Hauptstädter gegen das zuvor noch punktlose Schusslicht MSV Duisburg am Freitag mit einem 2:2 zufrieden geben. Dabei stand das Team von Urs Fischer am Rand einer Niederlage, ehe Florian Hübner in der Nachspielzeit noch das Remis rettete. Für den MSV war es nach vier Niederlagen das erste Erfolgserlebnis. Cauly Oliveira Souza und Richard Sukuta-Pasu retteten Trainer Ilia Gruew mit ihren Toren vorerst den Job. «Wichtig ist, dass im Verein alle ruhig sind. Das Spiel in Berlin war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir konstanter werden», sagte Gruew.

Für den ersten Trainerwechsel der Saison hatte Dynamo Dresden gesorgt. Der neue Coach Mike Walpurgis feierte beim 2:0 der Sachsen bei Jahn Regensburg einen Einstand nach Maß. Während Erzgebirge Aue mit dem 3:1 gegen den FC St. Pauli den ersten Saisonsieg feierte, wartet neben Duisburg auch der SV Sandhausen nach dem 1:1 bei Darmstadt 98 auf den ersten Sieg. Neuling 1. FC Magdeburg hofft am Montag (20.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld auf das erste Erfolgserlebnis.