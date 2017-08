Topspiel der 2. Bundesliga : Kein Sieger bei St. Pauli gegen Dynamo Dresden

Der FC St. Pauli und Dynamo Dresden haben den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In einem hochklassigen Duell trennten sich der Kiezclub und die Sachsen am Montagabend leistungsgerecht 2:2 (1:1).