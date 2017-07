Von 1899 Hoffenheim : Jahn Regensburg leiht U20-Auswahl-Kapitän Gimber aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Der Kapitän der deutschen U20-Nationalmannschaft spielte zuletzt für den Karlsruher SC und unterschrieb in Regensburg für eine Saison. Der Verteidiger sei ein «hoffnungsvolles Talent» sagte Jahn-Manager Christian Keller. Für den KSC bestritt Gimber in der abgelaufenen Saison neun Partien in der 2. Bundesliga.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 17:34 Uhr