2. Liga : Jahn Regensburg holt Offensivkraft Wähling aus Hoffenheim

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Offensivspieler Nicolas Wähling von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Wie die Oberpfälzer mitteilten, erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

von dpa

31. Juli 2019, 11:43 Uhr

Wähling spielte in den Jugendmannschaften des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim, für die er vier Jahre aktiv war. Bei den Kraichgauern lief er in der A-Junioren-Bundesliga und für die U23 in der Regionalliga auf.