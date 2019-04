2. Liga : HSV verlängert Sieglos-Serie: Remis gegen Aue

Der Hamburger SV hat im fünften Spiel nacheinander einen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst und gerät im Aufstiegskampf weiter unter Druck.

von dpa

20. April 2019, 15:06 Uhr

Die Norddeutschen kamen am Karsamstag vor 52.354 Zuschauern im heimischen Volksparkstadion nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Erzgebirge Aue hinaus. Der bislang drittplatzierte 1. FC Union Berlin konnte daraus kein Kapital schlagen, weil er ebenfalls nur remis spielte. Erster Verfolger der Hamburger ist nunmehr der SC Paderborn, der nach einem Sieg in Kiel bis auf zwei Punkte an den HSV herangerückt ist.

Das Tor für Aue erzielte Philipp Zulechner nach einem krassen Fehler von Torwart Julian Pollersbeck (43. Minute). Manuel Wintzheimer, der fünf Tage zuvor gegen den 1. FC Köln sein erstes Saisontor erzielt hatte, schaffte den Ausgleich (53.). Die Auer stoppten ihre Serie von zuvor vier Niederlagen.

Der HSV war zwar die spielbestimmende Mannschaft, konnte sich aber nur wenige zwingende Torchancen erarbeiten. Die Abwehrreihe der Auer hatte die HSV-Offensive weitgehend im Griff. HSV-Trainer Hannes Wolf beorderte erstmals den 20-jährigen Wintzheimer als Mittelstürmer in die Startelf und setzte Torjäger Pierre-Michel Lasogga auf die Bank.

Nach dem Ausgleich setzte Wolf alles auf Offensive und brachte Lasogga und Hwang sowie schließlich auch Ideen- und Passgeber Hunt. Der Kapitän traf in der 86. Minute per Freistoß die Querstange, der Siegtreffer wollte aber nicht gelingen.