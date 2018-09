Noch kein Spiel in 2. Liga : HSV-Idol Seeler fordert Einsatz von Sturmtalent Arp

Fußball-Idol Uwe Seeler fordert den Einsatz von Sturmtalent Fiete Arp in den Spielen des Hamburger SV.

von dpa

07. September 2018, 10:57 Uhr

«Ich hoffe, dass Fiete jetzt schnellstmöglich seine Einsatzzeiten bekommt. Nur so kann er sich weiterentwickeln. Die 2. Liga ist perfekt dafür. Er muss spielen», sagte Seeler der «Hamburger Morgenpost». Bislang hat Arp in dieser Saison noch kein Zweitliga-Spiel bestritten. Der 18-Jährige kam nur im DFB-Pokal und in der Regionalliga zum Einsatz.

Arp hatte im Testspiel gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig (2:1) gespielt, aber nicht überzeugt. «Ich hätte mir von ihm etwas mehr Durchschlagskraft gewünscht und das ein oder andere Mal den tiefen Laufweg», sagte Trainer Christian Titz.