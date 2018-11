2. Liga : HSV drei Wochen ohne Torjäger Lasogga

Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fehlt dem Hamburger SV voraussichtlich drei Wochen. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit.

von dpa

27. November 2018, 14:37 Uhr

Lasogga hatte sich die Verletzung im Training am vergangenen Sonntag zugezogen und konnte schon am Montagabend gegen den 1. FC Union Berlin (2:2) nicht spielen. Der 26 Jahre alte Angreifer ist mit sieben Toren in der Meisterschaft und vier Treffern im DFB-Pokal bester HSV-Schütze.