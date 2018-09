2. Liga : Hamburg-Derby torlos - Siege für Fürth und Magdeburg

Der Hamburger SV ist bei der Zweitligapremiere des Stadt-Derbys gegen den FC St. Pauli nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

von dpa

30. September 2018, 15:35 Uhr

Nach dem torlosen Remis hat der HSV in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Köln. Der HSV-Mitabsteiger gewann bereits am Freitag bei Arminia Bielefeld mit 3:1 (1:0).

In den beiden anderen Begegnungen des Sonntags unterlag der zuhause torlose SV Sandhausen Aufsteiger 1. FC Magdeburg 0:1 (0:0), Dynamo Dresden verlor gegen die SpVgg Greuther Fürth ebenfalls mit 0:1 (0:0). Fürth ist damit Zweiter. Für Magdeburg war es der erste Erfolg in der 2. Liga. Der 1. FC Union Berlin kann mit einem Sieg am Montag beim FC Ingolstadt Zweiter werden.

Siegloser und abgeschlagener Letzter nach dem achten Spieltag ist der MSV Duisburg. Nach der 1:3 (1:2)-Niederlage am Samstag gegen Jahn Regensburg wird die Situation für MSV-Trainer Ilja Gruew immer bedrohlicher.