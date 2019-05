Dreijahresvertrag : Greuther Fürth verpflichtet Außenverteidiger Meyerhöfer

Der Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Abwehrspieler Marco Meyerhöfer verpflichtet. Der 23 Jahre alte Außenverteidiger wechselt ablösefrei vom Regionalligisten SV Waldhof Mannheim zu den Franken und erhält dort einen Dreijahresvertrag.

von dpa

05. Mai 2019, 12:16 Uhr

«Marco hat bei Eintracht Frankfurt eine Top-Ausbildung genossen und in der laufenden Saison großen Anteil am Mannheimer Aufstieg», äußerte Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung. Der Spieler sei «hungrig» und wolle sich in Fürth weiterentwickeln.

Meyerhöfer verkörpere das, «was wir von einem Außenverteidiger erwarten», bemerkte Trainer Stefan Leitl. Der Spieler möchte beim Zweitligisten «den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen». Er sei überzeugt, dafür in Fürth die besten Voraussetzungen zu finden.