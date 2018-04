Zweite Bundesliga : Fünf Spiele ohne Sieg: Aue verstärkt St. Paulis Abstiegsnöte

Ein später Elfmeter sorgte für die nächste Niederlage der Kiez-Elf.

07. April 2018, 15:48 Uhr

Pauli-Trainer Markus Kauczinski hatte die restlichen sechs Saisonspiele als „Endspiele“ bezeichnet, der dringend benötigte Sieg gegen Erzgebirge Aue blieb jedoch aus. Nach der 2:1 Niederlage vor vor 14.700 Zuschauern haben die Hamburger nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und drei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz.

Clemens Fandrich hatte Aue in der 25. Spielminute in Führung gebracht. St. Paulis Aziz Bouhaddouz glich kurz vor der Pause aus. Am Ende sorgte Mario Kevsic mit einem späten Elfmeter (82.) für den Endstand. Buballa hatte zuvor einen Fehler ausgleichen wollen und im Nachsetzen Pascal Köpke zu Fall gebracht. Der Elfmeter war eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Günsch. Der FC Erzgebirge Aue hat im Gegensatz zu den Hamburgern einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.