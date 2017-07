98-Coach im Interview : Frings hofft weiter auf Altintop und Europameister Platte

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

«Dass wir Hamit und Felix gerne behalten würden, ist kein Geheimnis», sagte Frings der Deutschen Presse-Agentur. «Bei beiden Spielern haben wir noch Hoffnung, dass sie den Weg weiter mit uns gehen werden, letztendlich liegen diese Entscheidungen aber nicht nur bei uns.»

Angreifer Platte war zuletzt eineinhalb Jahre lang von Schalke 04 an Darmstadt ausgeliehen. Der 34 Jahre alte Altintop kam in der Winterpause, sein Vertrag ist gerade ausgelaufen. Aber auch jenseits dieser Personalien hält Frings weitere Veränderungen im Kader der «Lilien» für möglich. «Abgesehen von der Torwartposition, die wir bereits mit drei Torhütern besetzt haben, will ich grundsätzlich auf keiner Position ausschließen, dass wir nochmal zuschlagen könnten», sagte er.

erstellt am 04.Jul.2017 | 06:50 Uhr