Zweite Bundesliga : FC St. Pauli setzt weiter auf Zwei-Punkte-Schnitt

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Hamburg | Vier Ligaspiele hat der FC St. Pauli absolviert, sieben Punkte auf dem Konto. Der späte Siegtreffer zum 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim rettete die Zwischenbilanz vor der Länderspielpause.

Cheftrainer Olaf Janßen blickt bereits in die Zukunft: „Wenn wir bis zum Saisonende einen Zwei-Punkte-Schnitt pro Spiel haben, landen wir in der Tabelle weit oben. Davon sind wir momentan nicht weit entfernt.“ Dabei war das Auftaktprogramm schwierig: Mit dem VfL Bochum, dem SV Darmstadt 98 und Dynamo Dresden trafen die Hamburger bereits auf drei Gegner, die vor der Saison als Aufstiegskandidaten gehandelt wurden. „Das war wirklich kein Fallobst“, merkt Janßen an.

Trotzdem gibt es im Spiel der Hanseaten auch noch einige Baustellen. Die Stürmer Aziz Bouhaddouz und Sami Allagui warten noch immer auf ihr erstes Ligator. Drei der vier Saisontore des FC St. Pauli resultierten aus Distanzschüssen von Christopher Buchtmann. Gegen Heidenheim kam ein Standardtor durch Johannes Flum hinzu. Das bedeutet: Es fällt den Hamburgern schwer, sich in den Strafraum hineinzuspielen und dort die Chancen zu nutzen. „Wir müssen in der Länderspielpause noch an einigen Schrauben drehen“, sagt Janßen, der Allagui gegen Heidenheim bereits nach 45 Minuten vom Feld nahm. Danach lief das Spiel deutlich besser.

Der Grund war möglicherweise die Systemumstellung. Bislang favorisierte Janßen eine Spielformation mit zwei Stürmern, weil er sich von dem Duo Bouhaddouz/Allagui viele Tore versprach. In der zweiten Halbzeit ließ er gegen Heidenheim nur noch einen Stürmer auflaufen, brachte für Allagui den Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli in die Partie. „Das hat uns geholfen, weil wir dann ein Übergewicht im Mittelfeld hatten“, sagt Janßen.

Zu einer dauerhaften Systemumstellung kann sich der Trainer allerdings noch nicht durchringen: „Ich mache so etwas immer vom Gegner abhängig.“ Neben dem dreifachen Torschützen Buchtmann zählt Möller Daehli bislang zu den großen Gewinnern des Saisonstarts. Der vom SC Freiburg ausgeliehene Mittelfeldspieler bringt Stabilität in das Spiel der Hamburger. „Er verfügt über eine große Ballsicherheit, hat eine tolle Übersicht und findet die richtigen Lösungen“, sagt Janßen.

Von Außenspieler Cenk Sahin kann der Trainer dies offenbar nicht behaupten. Der Türke wurde nach einer Ausleihe für rund 1,3 Millionen Euro fest verpflichtet und gilt als der wohl teuerste Spieler der Vereinsgeschichte. Gegen Heidenheim lieferte er eine enttäuschende Leistung ab. „Wir müssen weiter mit ihm arbeiten, damit er effektiver wird“, sagt ein unzufriedener Janßen. Immerhin bietet die Länderspielpause Gelegenheit dazu.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 12:22 Uhr