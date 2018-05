Saisonende : FC Ingolstadt trennt sich von fünf Profis - Hartmann geht

Der FC Ingolstadt wird sich mit Saisonende von fünf Fußball-Profis trennen und auch Urgestein Moritz Hartmann verabschieden.

von dpa

11. Mai 2018, 11:12 Uhr

Neben dem Stürmer, der seit 2009 bei den Schanzern und damit der dienstälteste Akteur war, werden Alfredo Morales, Stefan Lex, Tobias Levels und Patrick Ebert keine neuen Verträge erhalten, wie der Zweitligist am Freitag bekanntgab.

«Die Spieler haben teilweise über viele Jahre hinweg zur Entwicklung des Vereins beigetragen und feierten mit uns herausragende Erfolge», sagte Geschäftsführer Harald Gärtner. «Aber im Hinblick auf die Zukunft halten wir diesen Schnitt für notwendig, um neue Reize zu setzen.»

Die Ingolstädter verpassten in dieser Saison die direkte Rückkehr in die Bundesliga. Die fünf Spieler werden am Sonntag (15.30 Uhr) beim letzten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern verabschiedet.