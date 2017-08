Vertrag bis 2019 : Eintracht Braunschweig verpflichtet Yildirim aus Düsseldorf

vergrößern 1 von 1 Foto: Thorsten Wagner 1 von 1

Yildirim war vor der vergangenen Saison von Werder Bremen nach Düsseldorf gewechselt. «Die Eintracht spielt einen sehr guten Offensivfußball, das passt zu meinem Spiel», sagte er.

In Bremen durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und kam auf insgesamt 20 Bundesliga-Spiele. Bei Fortuna zog er sich zu Saisonbeginn einen Oberschenkelbruch sowie einen Meniskusriss und einen Teilriss des Außenbandes im Knie zu. Er kam er in der 2. Liga in 15 Partien zum Einsatz und schoss ein Tor. «Wir wollen sein großes Potenzial weiter fördern, damit es für beide Seiten erfolgreich wird», kündigte Eintracht-Manager Marc Arnold an.

31.Aug.2017