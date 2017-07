Bis 2020 : Darmstadt 98 verlängert Vertrag mit Wilson Kamavuaka

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

«In seinem halben Jahr bei den Lilien hat Wilson bereits seine Vorzüge aufgezeigt, für das Team ist er mit seiner Robustheit und Zweikampfstärke sehr wichtig», wird Trainer Torsten Frings in einer Vereinsmitteilung des Fußball-Zweitligisten zitiert. Kamavuaka war im Januar aus Griechenland nach Darmstadt gewechselt und kam in der Rückrunde in acht Partien zum Einsatz.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 13:36 Uhr