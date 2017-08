Muskelfaserriss : Braunschweig verliert Test - Muskelfaserriss bei Kumbela

Eintracht Braunschweig hat am Dienstag ein Testspiel gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz 2:3 (1:2) verloren. Einen Tag nach dem 2:2 in Düsseldorf zum Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga traf Stürmer Onel Hernandez (26. Minute/67.) für die Eintracht.