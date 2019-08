Nach Todesfall in Familie : Aue-Trainer Meyer leitet wieder Training

Nach gut einwöchiger Auszeit wegen eines Todesfalls in der Familie leitet Daniel Meyer wieder das Training des Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue. Das teilte der Club via Twitter mit.

von dpa

08. August 2019, 12:31 Uhr

Cheftrainer Meyer hatte das Training aufgrund des Schicksalsschlags in der vergangenen Woche seinen Assistenten André Meyer und Marc Hensel überlassen. Aue spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Viertligist Wacker Nordhausen.