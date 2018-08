Kölner Vizepräsident : 2. Liga ohne Videobeweis macht Schumacher froh

Toni Schumacher genießt Fußballspiele ohne Videobeweis.

von dpa

28. August 2018, 08:02 Uhr

«Der Videobeweis hat bei der WM super funktioniert - nur jetzt bei uns wieder nicht. Ich bin daher tatsächlich froh, dass es ihn in der 2. Liga momentan nicht gibt», sagte der Vizepräsident des Zweitligisten 1. FC Köln im Interview von «Fußball Bild». Nach dem 3:1-Sieg der Kölner gegen Erzgebirge Aue am Samstag sagte der 64-jährige frühere Nationaltorwart: «Ich saß, was dies betrifft, völlig entspannt auf der Tribüne, als uns zu Unrecht ein Tor aberkannt wurde - aber die Entscheidung war immerhin direkt endgültig. Spieler, Trainer, Zuschauer mussten nicht lange warten, bis es final entschieden war.»