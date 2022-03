Trainer Korkut entlassen : Zum Chaos bei Hertha: Ist Berlin das Problem?

Das Aus des Hertha-Trainers Tayfun Korkut ist besiegelt und das Chaos beim Bundesligisten aus Berlin perfekt. Hertha ist ein Scherbenhaufen, doch auch beim Stadtrivalen Union läuft nicht alles rund.

London, Paris, Madrid und Rom: Pulsierende Fußball-Hauptstädte in Europa, deren Klubs auch international seit Jahrzehnten führende Rollen spielen. Berlin war stets ein Stiefkind dagegen. Sicher auch historisch bedingt als zweigeteilte Stadt bis 1990 und wegen des langen Anlaufes, den die Wirtschaft dann nach der Wende brauchte in Zeiten, in denen Geld ...

