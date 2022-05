Fussball : Zeigen, wo man steht

Wie steht es um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Die Frage interessiert viele Fans. Denn im November steht die nächste Weltmeisterschaft an, im Land Katar. Schon im Juni kann die Nationalmannschaft zeigen, was sie drauf hat. Dann steht die Nations League (gesprochen: näischens liig) an. In dem Turnier spielen Mannschaften aus Europa in verschiedenen Ligen gegeneinander.

Am Donnerstag gab der Trainer der Natio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.