BVB-Matchwinner in Stuttgart : Youngster Knauff belebt Dortmunds Endspurt-Hoffnungen

Kennen Sie Ansgar Knauff? Der 19-Jährige von Borussia Dortmund macht in Stuttgart erst sein drittes Bundesliga-Spiel, bringt dem BVB mit seinem Siegtreffer aber die Hoffnung zurück.

Stuttgart | Ein Blick in die Gesichter genügte, um das Glück des Matchwinners zu erkennen. Ansgar Knauff lief noch immer grinsend durch die Stuttgarter Arena, während Superstars wie Erling Haaland oder Marco Reus längst in der Kabine von Borussia Dortmund verschwunden waren. Etwas schüchtern gab der 19-Jährige nach seinem erst dritten Einsatz in der Fußball-Bu...

