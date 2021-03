Champions League : Wolfsburger Fußballerinnen unterliegen FC Chelsea klar

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im Viertelfinale aus der Champions League ausgeschieden.

Szusza Ferenc Stadion Budapest | Die deutschen Meisterinnen unterlagen dem FC Chelsea mit 0:3 (0:2). Bereits im Hinspiel waren die Niedersächsinnen unterlegen gewesen - am 24. März hatte Wolfsburg mit 1:2 verloren. Beide Partien fanden wegen der Reisebeschränkungen der Corona-Zeit in Budapest statt. Die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder brachte die Engländerinnen in der 27....

