Frauen-Nationalmannschaft : WM ganz nah: DFB-Frauen mit Popp feiern Sieg gegen Portugal

Das WM-Ticket ist für die DFB-Frauen nur noch Formsache. Mit Blick auf die EM im Sommer in England kann das Team wieder mit Spielführerin Alexandra Popp rechnen.

Kapitänin Alexandra Popp klatschte nach ihrem Comeback lächelnd ihre Mitspielerinnen ab und wurde immer wieder umarmt. Die deutschen Fußballerinnen um die 31 Jahre alte Wolfsburgerin haben in Bielefeld einen Riesenschritt in Richtung WM 2023 in Australien und Neuseeland gemacht. Das überlegene Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg landete m...

