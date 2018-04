Wechselgerüchte : WM-Aus für Jérôme Boateng?

Boateng muss laut Medienberichten um seine WM-Teilnahme bangen. Zeitgleich kokettiert er mit einem Bayern-Abschied.

von Thomas Deterding

26. April 2018, 11:21 Uhr

Gestützt von Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt musste Innenverteidiger Jérôme Boateng den Platz am Mittwochabend beim Champions-League-Halbfinale bereits nach 34 Minuten verlassen. Während die Verkündung einer offiziellen Diagnose zur Verletzung am Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid noch aussteht, berichtet die „Sport Bild“ in Berufung auf eigene Informationen bereits vom Saison-Aus für den 29-Jährigen.

Demnach zog sich Boateng, der es in der laufenden Spielzeit bis dato wettbewerbsübergreifend auf 31 Pflichtspiele für den Rekordmeister bringt, im Duell mit den Königlichen eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Diese setze den Nationalspieler vier bis sechs Wochen außer Gefecht. Ein offizielles Statement des Vereins erfolgte bislang nicht, Klarheit sollen Untersuchungen im Tagesverlauf ergeben.

Sollten sich die medialen Spekulationen bewahrheiten, könnte der WM-Start für Boateng in Gefahr geraten – am 17. Juni steigt Deutschland im ersten Vorrundenspiel der Gruppe F gegen Mexiko ins Turnier ein.

Verwirrung um Boateng-Aussagen

Parallel zur Verletzung sorgen am Donnerstag Aussagen Boatengs über seine sportliche Zukunft für Aufsehen: Denn trotz seines an der Säbener Straße bis 2021 laufenden Vertrags spielt der 70-fache Nationalspieler offenbar mit dem Gedanken an einen vorzeitigen Abschied aus München.

„Ich habe beim FC Bayern alles erlebt“, wird Boateng am Donnerstag vom Fußball-Magazin „Socrates“ zitiert. „Und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss: Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?“

Nach sieben Jahren München - Rückkehr auf die Insel?

Ein möglicher Abschied vom FC Bayern habe indes keine sportlichen Beweggründe, wie der gebürtige Berliner weiter erklärt: „Das sind gar nicht unbedingt klassische Karrierefragen, das sind Lebensfragen.“ In englischen Medien wird Boateng aufgrund seiner Aussagen am Donnerstag bereits mit seinem Ex-Klub Manchester City in Verbindung gebracht.

Mit den „Citizens“ hatte der Innenverteidiger in der Spielzeit 2010/11 den FA Cup gewonnen, ehe er für 13,5 Mio. Euro Ablöse nach München gewechselt war. In Manchester würde Boateng wieder auf seinen Ex-Coach Pep Guardiola treffen.