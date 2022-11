Das iranische Nationalteam beim Beten vor dem WM-Spiel gegen England: Von iranischen Hardlinern werden die Spieler nach ihrem Hymnen-Boykott als Verräter beschimpft. Foto: dpa/Pavel Golovkin up-down up-down Protest bei WM-Spiel in Katar Schweigen bei Nationalhymne: Was Irans mutigen Spielern jetzt droht Von dpa | 22.11.2022, 13:33 Uhr

Das iranische Nationalteam setzt bei der WM in Katar ein Zeichen und solidarisiert sich für die ganze Welt sichtbar mit den systemkritischen Protesten in ihrem Heimatland. Was den Spielern nun droht.