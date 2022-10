Glitzernde Arena: Im Lusail-Stadion finden sechs Gruppenspiele statt, dazu ein Achtel-, ein Viertel-, ein Halbfinale und das Endspiel dieser WM. Die Arena fasst 80000 Zuschauer. Foto: Susanne Fetter up-down up-down Mit Videos und Bildern aus Doha Unsere Sportreporterin unterwegs in Katar: Und hier soll die Fußball-WM stattfinden!? Von Susanne Fetter | 21.10.2022, 07:00 Uhr | Update vor 21 Min.

In einem Monat beginnt die Fußball-WM in Katar. Es wird das erste Turnier dieser Art sein, das im Winter stattfindet, das erste in einem arabischen Land. Eine Woche lang war unsere Sportreporterin Susanne Fetter vor Ort und hat sich umgesehen. Ihre Eindrücke wird sie in den Tagen bis zum Start des Turniers auf diesem Portal wiedergeben.