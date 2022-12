Vor etwa einem Jahr spielte Niclas Füllkrug noch mit Werder Bremen bei Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga oder er lief Weserstadion im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue auf. Ein Jahr später ist alles anders. Der Stürmer von Werder Bremen traf in der Bundesliga am laufenden Band und wurde vor wenigen Tagen zum Nationalspieler.

Ohne seinen Ausgleichstreffer gegen Spanien wäre das DFB-Team vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica schon sehr weit vom WM-Achtelfinale entfernt. Viele Experten und Fußball-Fans wünschen sich nun das Startelf-Debüt von Niclas Füllkrug gegen Costa Rica und hoffen, dass der Stürmer, der „Lücke“ genannt wird, Deutschland in die nächste Runde schießt.

Was meinen Sie? Soll Füllkrug gegen Costa Rica in der Startformation stehen? Stimmen Sie hier auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.