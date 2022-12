Zahlreiche Fußballfans warten auf Autobahn und Straßen in der Stadtmitte auf die argentinische Fußballmannschaft. Foto: dpa/telam up-down up-down Empfang in Argentinien Unfassbare Euphorie: Fünf Millionen Fans feiern Weltmeister in Buenos Aires Von dpa | 20.12.2022, 19:42 Uhr

Die Fans in Argentinien sind in Ekstase: Knapp ein Zehntel der Bevölkerung Argentiniens soll in der Hauptstadt Buenos Aires sein, um ihren Idolen zu huldigen.