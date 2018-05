Leser-Voting : WM 2018: Welche Spieler soll Jogi Löw mitnehmen? Stimmen Sie ab

Am 15. Mai muss Jogi Löw den vorläufigen WM-Kader 2018 nominieren. Welche Spieler würden Sie mitnehmen?

von Nina Brinkmann

08. Mai 2018, 14:34 Uhr

Mats Hummels, Thomas Müller oder Toni Kroos: Einige Spieler stehen sicher in Jogi Löws Kader für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Doch über viele Namen wird derzeit auch spekuliert: Schafft es Jerome Boateng rechtzeitig fit zu werden? Sollte Manuel Neuer überhaupt spielen, wo er doch so lange verletzt war? Lässt Joachim Löw den Siegtorschützen von 2014, Mario Götze, in diesem Jahr zuhause?

Wir haben 39 Fußballer aufgelistet, deren Namen mit der Weltmeisterschaft 2018 bereits in Verbindung gebracht wurden.

Wenn Sie Trainer wären, wen würden Sie nominieren? Stimmen Sie ab: