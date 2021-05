Champions-League-Finale : Wieder vercoacht: Guardiolas Experiment überfordert City

Der Kuss der Silbermedaille war die letzte seltsame Entscheidung von Pep Guardiola an diesem bitteren Finalabend von Porto.

Porto | In den Stunden nach dem erneuten Scheitern am ersehnten Champions-League-Triumph mit Manchester City wollte der rätselhafte Startrainer einmal mehr nicht erkennen, wie er mit einem irritierenden Taktik-Wechsel das Endspiel gegen den FC Chelsea vercoacht hatte. „Warum hast du es wieder vermasselt, Pep?“, fragte die „Daily Mail“ in fetten Lettern und er...

