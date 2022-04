3. Liga : Wichtige Siege für Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück

Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück haben im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga zwei wichtige Siege gefeiert. Die Osnabrücker gewannen beim direkten Konkurrenten TSV 1860 München mit 3:2 (2:1). Die Braunschweiger zitterten sich zeitgleich zu einem glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg gegen den Abstiegskandidaten Würzburger Kickers und verbesserten sich zumindest bis zum Topspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Saarbrücken am Ostersonntag auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz.

Bryan Henning nutzte in der 54. Minute einen schweren Abwehrfehler der Würzburger zum Siegtreffer für die Eintracht. Danach dominierte der Tabellen-18. klar und scheiterte mehrfach am starken Braunschweiger Torwart Jasmin Fejzic. Die Osnabrücker zeigten in München genau die Effizienz und Kaltschnäuzigkeit, die ihnen im bisherigen Saisonverlauf so häufi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.