Holstein Kiel : Werner will keine Relegation: „Saison am Sonntag beenden“

Trainer Ole Werner vom Aufstiegskandidaten Holstein Kiel will sich auf eine mögliche Relegation zur Fußball-Bundesliga gar nicht erst einlassen.

Kiel | „Es stehen der 34. Spieltag und damit die Entscheidungen an. Und es ist unser Ziel, die Saison am Sonntag zu beenden“, sagte der Coach des Tabellenzweiten vor dem letzten regulären Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Holstein-Stadion. Wenn die Kieler ihren achten Heimsieg in Serie erzielen, wäre ihr erstmaliger Bundesliga-Aufsti...

