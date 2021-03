Achillessehnenprobleme : Werder-Stürmer Füllkrug vor Bayern-Spiel angeschlagen

Werder Bremen bangt wieder einmal um den Einsatz von Niclas Füllkrug.

Bielefeld | Der 28 Jahre alte Angreifer, der in dieser Saison bereits wochenlang wegen Verletzungen am Sprunggelenk und an der Wade ausgefallen war, klagte nach dem 2:0-Sieg in Bielefeld über Schmerzen an der Achillessehne. „Der Fuß ist schon ziemlich geschwollen. Er liegt in der Kabine und kann nicht auftreten“, sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Ob und ...

