2. Bundesliga : Werder schlägt Dresden: Sieben Punkte vor HSV und Schalke

Werder Bremen hat einen großen Schritt Richtung Erstliga-Rückkehr gemacht. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga gewann sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag mit 2:1 (2:1) und hat in der Tabelle nun schon sieben Punkte Vorsprung auf die großen Rivalen Hamburger SV und Schalke 04.

Der Abstiegskandidat aus Dresden zeigte zwar im ersten Spiel mit seinem neuen Trainer Guerino Capretti eine deutliche Leistungssteigerung und ging durch Ransford-Yeboah Königsdörffer schon in der 2. Minute in Führung. Doch Werder antwortete darauf mit zwei Toren von Niclas Füllkrug (16./45.). 25 000 Zuschauer sahen zumindest in der ersten Hälfte ein Kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.