Rot gegen Leverkusen : Werder-Profi Dinkci für drei Spiele gesperrt

Der SV Werder Bremen muss für den Rest der Saison auf Eren Dinkci verzichten.

Frankfurt am Main | Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mitteilte, wurde der Offensivakteur wegen rohen Spiels mit einer Sperre von drei Partien belegt. Diese gilt für alle Meisterschaftsspiele der Norddeutschen. Dinkci war im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am 8. Mai nach einem harten Einsteigen gegen Nadiem Amiri in der Nachspielzeit des F...

