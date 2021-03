U21-Nationalspieler : Werder-Profi Agu: Nationalteam Nigerias ist eine Option

Bundesliga-Profi Felix Agu von Werder Bremen kann sich trotz seiner beiden U21-Länderspiele für Deutschland vorstellen, in Zukunft für die A-Nationalmannschaft Nigerias zu spielen.

Bremen | Ja, es habe bereits Kontakt mit Nigerias deutschem Nationaltrainer Gernot Rohr gegeben, sagte der 21-jährige Außenverteidiger in einem Interview der „Deichstube“. „Ich habe mich nach meiner ersten Berufung für eine Nationalmannschaft, also die U21, erstmal für Deutschland entschieden, weil ich in meinem gewohnten Umfeld bleiben wollte. Das hat sich be...

