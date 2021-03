Veto vom Aufsichtsrat : Wende im Fall Bobic? - Eintracht will Sportvorstand halten

In der Vorwoche hat Fredi Bobic seinen Abschied von Eintracht Frankfurt im Sommer verkündet. Doch der Aufsichtsrat schiebt den Wechselwünschen des Sportvorstandes erst einmal einen Riegel vor.

Frankfurt am Main | Fredi Bobic kann Eintracht Frankfurt im Sommer nur für eine Millionen-Ablöse vorzeitig verlassen. Der Aufsichtsrat des hessischen Fußball-Bundesligisten will den Sportvorstand nicht kampf- und kostenlos ziehen lassen und verweigerte dem 49-Jährigen am Mittwoch die von ihm gewünschte vorzeitige Vertragsauflösung zum Saisonende. Damit könnte es zu ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.