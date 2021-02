DFB : Weltumsegler Herrmann lost Pokal-Viertelfinale aus

Solo-Weltumsegler Boris Herrmann wird die Viertelfinal-Paarungen des DFB-Pokals auslosen.

Frankfurt am Main | Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte mit, dass der 39 Jahre alte Hamburger am Sonntag im Rahmen der ARD-„Sportschau“ (18.30 Uhr) an der Seite von DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff die vier Begegnungen ziehen wird. Die Spiele der Runde der letzten Acht...

