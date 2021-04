FC Bayern München : Weltmeister Tolisso wieder im Training mit dem Ball

Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso vom FC Bayern hat mehr als zwei Monate nach einer Operation am Oberschenkel wieder ein Training mit dem Ball absolviert.

München | Wie die Münchner mitteilten, bestritt der 26 Jahre alte Franzose eine erste Einheit an der Säbener Straße. Tolisso hatte im Februar einen Sehnenriss im linken Oberschenkel erlitten. Ob er nach der DFB-Pokal-Pause für das Bundesliga-Heimspiel am 8. Mai gegen Mönchengladbach eine Option ist, werde sich in den nächsten Tagen zeigen. Die Bayern können mit...

