Spielerwahl 2021 : Weltfußballer: Messi interessiert Lewandowskis Sicht nicht

Argentiniens Superstar Lionel Messi ist die Sicht von Robert Lewandowski auf die Weltfußballer-Wahl gleichgültig: „Jeder kann sagen, was er will. Er natürlich auch.“

„Ich teile, ehrlich gesagt, seine Meinung nicht. Er kann sagen, was er will. Es interessiert mich nicht“, sagte Messi in einem Interview des argentinischen Fernsehsenders TyC Sports. Messi hatte im Januar bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer 2021 nicht für Lewandowski gestimmt und den 33-Jährigen, der den FC Bayern München im Sommer verlassen will, nich...

