3. Bundesliga : Weitere Corona-Fälle: Osnabrück sagt Training am Mittwoch ab

Der Corona-Ausbruch beim VfL Osnabrück zieht immer weitere Kreise. Insgesamt sind aktuell aus dem Spielerkader und dem Funktionsteam 13 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte. Als Konsequenz daraus wurde die für den Mittwochnachmittag geplante Trainingseinheit abgesagt.

Die Spieler Andre Wooten, Ulrich Taffertshofer, Felix Higl, Sven Köhler, Manuel Haas, Davide Itter, Sebastian Klaas, Aaron Opoku und Timo Beermann befinden sich ebenso in häuslicher Isolation wie der Zeugwart und die drei Physiotherapeuten. Das nächste Spiel steht für die Lila-Weißen am Samstag beim Halleschen FC an....

