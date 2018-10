Fußball-Regionalliga : Weiche Flensburg im Aufwind: Sieg in Drochtersen/Assel

Der SC Weiche Flensburg hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga Nord fortgesetzt.

21. Oktober 2018, 18:01 Uhr

Hamburg | Der Meister der Vorsaison setzte sich am Sonntag bei der SV Drochtersen/Assel mit 1:0 (0:0) durch und kam zum vierten Sieg nacheinander. Der Siegtreffer gelang Marvin Ibekwe. Durch den Erfolg blieben die Flensburger auf dem dritten Tabellenrang. Holstein Kiel II (25 Punkte) hielt durch ein 2:0 (2:0) gegen Germania Egestorf Anschluss an das Spitzentrio VfL Wolfsburg II (34), VfL Lübeck (28) und Flensburg (28). Laurynas Kulikas und Florian Foit erzielten die Treffer für den Aufsteiger.

In Hamburg stand am 15. Spieltag das Derby zwischen Eintracht Norderstedt und dem Nachwuchs des FC St. Pauli im Blickpunkt: Dabei gingen die Gastgeber durch einen Foulelfmeter von Felix Drinkuth zwar in Führung, mussten letztlich aber eine 1:4 (1:1)-Niederlage hinnehmen. Für St. Pauli war Kapitän Sirlord Conteh zweimal erfolgreich, außerdem trafen Brian Koglin per Foulelfmeter sowie Jan-Marc Schneider.

Die zweite Mannschaft des Hamburger SV blieb zum vierten Mal hintereinander sieglos. Gegen Aufsteiger Lupo Martini Wolfsburg brachte Dominic Cyriacks den Vizemeister in Führung, doch in der Schlussminute gelang den Gästen der 1:1 (1:0)-Endstand.

Der VfB Lübeck festigte schon am Freitag seinen zweiten Tabellenplatz durch ein 3:1 (1:1) gegen Drittligaabsteiger Werder Bremen II. Vor 2411 Zuschauern an der Lohmühle erzielten Ahmet Arslan und Dennis Hoins die VfB-Treffer, hinzu kam ein Bremer Eigentor.