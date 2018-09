Fußball-Regionalliga Nord : Weiche Flensburg dreht das Spiel gegen HSV II

Der SC Weiche Flensburg hat das Duell zwischen Meister und Vizemeister der vergangenen Saison gewonnen.

von C. Jessen/U. Schröder

30. September 2018, 18:28 Uhr

Flensburg | Ein Glanztag war es nicht, aber am Ende ein verdienter Sieg. Nach zuletzt zwei unglücklichen Punktverlusten in Folge feierte Fußball-Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 einen 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den Hamburger SV II.

Das Spiel war zu Beginn verteilt, in der Anfangsphase hatten die Flensburger leichte optische Vorteile. Torchancen entstanden daraus jedoch kaum. Dann wurde der HSV besser, das 0:1 fiel nicht ganz überraschend. Ausgangspunkt war Innenverteidiger Stephan Ambrosius, der den Ball in der Flensburger Hälfte eroberte, kontrollierte und in die Spitze startete. Seine scharfe Hereingabe köpfte Khaled Mohssen aus gut zehn Metern zum 0:1 ein (35.).

Doch die Gastgeber schüttelten sich und waren nach Wiederbeginn zurück im Spiel. Nach einer Freistoß-Hereingabe von Joel Keller hatte HSV-Keeper Behrens bereits Mühe mit einem Thomsen-Kopfball (48.). 30 Sekunden später war es dann passiert: Nach der Keller-Ecke stieg Thomsen höher als Josha Vagnoman und nickte zum 1:1 ein. Die Gastgeber agierten von der 55. Minute an in Überzahl: Arianit Ferati war mit hohem Tempo und gestrecktem Bein an der Eckfahne in Keller hereingerauscht, der kurz darauf verletzt raus musste. Die Rote Karte von Schiedsrichter Theodor Potiyenko war die korrekte Konsequenz (55.). In Überzahl fehlte Weiche anschließend jedoch der energische Zug nach vorn. Bis zu einem Empen-Schuss (74., rechts vorbei) blieben Chancen aus. Der HSV war sogar bei Schüssen von Fabian Gmeiner (59.) und Bakery Jatta (75.) gefährlicher.

Da fiel aus heiterem Himmel das 2:1. Der eingewechselte Marvin Ibekwe setzte sich auf dem rechten Flügel durch, in der Mitte grätschten Kevin Schulz und Jonas Behounek zum Ball und vom Fuß des Flensburgers trudelte die Kugel ins Netz (80.). Vier Minuten später gab es dann noch Elfmeter, als Ambrosius den Ball nicht richtig kontrollierte und mit der Hand erwischte: Doch Jonas Walter scheiterte an Behrens (85.). So blieb Tor Nummer drei Ibekwe vorbehalten, als es nach einem Foul von Vagnoman an Empen einen weiteren, diesmal unstrittigen, Elfmeter gegeben hatte (90.).

„Zuletzt waren wir sehr gut, haben aber nicht gewonnen. Heute war es etwas schleppend, aber wir haben die Punkte – solche Spiele sind mir dann auch lieber“, sagte Torschütze Kevin Schulz. Trainer Daniel Jurgeleit befand erleichtert: „Ich bin sehr froh, dass wir mal wieder drei Punkte gelandet haben.“ Er lobte die Stärke bei Standards und die Herangehensweise seiner Spieler in der zweiten Halbzeit. Dass es in den ersten 45 Minuten nicht optimal lief, war ihm nicht verborgen geblieben: „Da hatten wir zu oft leichtfertige Ballverluste. Und wenn man gegen den HSV zurückliegt, ist es enorm schwer, das Spiel noch zu drehen.“ Die gute Moral stellte auch Torschütze Patrick Thomsen heraus und bekannte zudem, dass die Mannschaft aus den jüngsten Punktverlusten die richtigen Schlüsse gezogen habe. „Wir haben aus den letzten Spielen gelernt und wollten diesmal nicht zu riskant spielen“, erklärte er, warum die Flensburger auch nach dem Platzverweis eher verhalten die Offensive gesucht hatten.