Bundesliga : Wegen Krieg in der Ukraine: Schweigeminute in den Stadien

Mit einer Schweigeminute vor Spielbeginn haben die Vereine der Fußball-Bundesliga ihre Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung ausgedrückt.

Die Deutsche Fußball Liga hatte die Aktion angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine empfohlen, gegen 15.30 Uhr herrschte in den fünf Erstligastadien kurzzeitig Stille. In Fanblöcken waren zudem Ukraine-Fahnen zu sehen. Der rheinische Club Bayer Leverkusen verzichtete am Karnevalssamstag auf das Abspielen entsprechend fröhlicher Musik, der SC Fr...

