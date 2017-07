Vertrag bis 2022 : Wechsel von Lukaku zu Manchester United fix

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Rickett 1 von 1

Lukaku kommt vom FC Everton, der dafür angeblich umgerechnet 85 Millionen Euro erhalten soll. Trainer José Mourinho, der Lukaku schon beim FC Chelsea betreut hatte, freut sich auf die erneute Zusammenarbeit. «Er passt wie angegossen zu Manchester United. Er ist eine große Persönlichkeit und ein großer Spieler», erklärte der Portugiese.

Lukaku hatte Mourinho am Wochenende in einem Interview des US-Senders ESPN bereits als besten Trainer der Welt gelobt und bezeichnete den Wechsel zum Europa-League-Sieger am Montag als die Chance des Lebens. Lukaku hatte in Los Angeles den Medizincheck absolviert und soll dort vor Beginn der Saisonvorbereitung auch zur Mannschaft stoßen. Im Gegenzug hatten die Altstars Zlatan Ibrahimovic und Wayne Rooney, der nach Everton zurückkehrt, Manchester United verlassen.

Mitteilung von Manchester United

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 18:48 Uhr