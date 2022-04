WM-Qualifikation : „Was Großes“ wartet: DFB-Frauen in Gedanken schon bei der EM

Nächstes Wiedersehen: die erste EM-Vorbereitung auf dem neuen DFB-Campus in Frankfurt. Für das Frauen-Nationalteam geht es nach der Pflichtaufgabe in Serbien ganz schnell Richtung EM.

Das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland flugs vorzeitig lösen, dann alle Konzentration auf die EM-Vorbereitung: Für die deutschen Fußballerinnen schwebt das Turnier vom 6. bis 31. Juli in England über allem. Das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Stara Pazova gegen Serbien ist für die Spielerinnen die l...

